14 августа, 21:02

Медведев: «В «Зените» введен план «Перехват» — и железнодорожных составов, и стада быков»

Алина Савинова

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос, что его беспокоит в питерской команде на данный момент.

«Когда команда не выигрывает и даже проигрывает, значит, что-то идет не так. И помимо технико-тактической стороны всегда есть и морально-психологическая», — сказал Медведев в эфире программы «Экспертиза» на «Радио «Зенит».

Он отметил, что в четверг посетил базу сине-бело-голубых. По его словам, игроки «Зенита» осознают ситуацию, в которой находится команда, и настроены побеждать в ближайших матчах.

«В команде введен план «Перехват». Перехват и железнодорожных составов, и стада быков, и так далее. По этому плану нужно побеждать. Он начался с кубковой победы, и следующие три очка мы должны взять в матче со «Спартаком», — добавил Медведев.

«Зенит» с 5 очками занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В субботу, 16 августа, питерцы на выезде сыграют против «Спартака» в 5-м туре РПЛ. Начало матча — в 17.30 по московскому времени.

Популярное видео
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Динамо» — ЦСКА, «Краснодар» — «Сочи» и другие матчи
Станкович — об отсутствии на пресс-конференции после игры с «Зенитом»: «Мне нужно было увидеть жену и дочь»
ЭСК признала верными решения судьи Чистякова в матче «Спартак» — «Зенит»
ЭСК признала ошибочными два решения судьи Левникова в матче «Динамо» — ЦСКА
Капитан «Балтики» Мендель выбыл на полтора месяца из-за перелома пятой плюсневой кости
Божович назвал провальным результат «Спартака» в игре с «Зенитом»
Самошников и Куэста усилят «Спартак»? Как их будет использовать Станкович?
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Борис Игоревич

    "Рудзате была убита выстрелом в голову, Нечаевой вначале прострелили живот, а потом добили выстрелом в затылок, Сорокину прострелили горло. Несмотря на это, мужчина смог доползти 40 метров до бани и разбудить таможенного генерала. Тот бросился на террасу коттеджа, а потом в панике побежал на соседнюю дачу, где жил администратор «Спартака» Александр Хаджи."- небольшой эпизод разборок в хлеву в 90-е. Про братков Старостиных -уголовную сволочь и ворье -достаточно писали.. Промес еще -типичная свинья , наркоторговец , проливший родную кровь. Во все времена -свинтагг -пристанище воров , подонков и убийц.

    15.08.2025

  • Борис Игоревич

    Культурная столица ? Я в Столице проживаю. Единственной у государства. а вот из какой ты деревни хрюкаешь -вопрос . ))

    15.08.2025

  • SpartakSirius

    Тупой и ещё тупее .....

    15.08.2025

  • 23 быка

    А Семак в курсе ? А то пока в действии план "ПЕРЕПАС" !

    15.08.2025

  • Dinamo Poninka

    Это не фамилия проклята, а дураки с фамилией Медведев. Ведь командир легендарного партизанского отряда тоже был Медведев.

    15.08.2025

  • narkomsm

    Это ж сколько же теперь будут ставить левых пеналей в ворота соперников бомжар, если сейчас 3 в 4 играх? Да, завтра СМ будут убивать по полной: пенали, карточки, удаления, незасчитанные голы... Ну а дальше бычкам и паровозам прриготовиться. Бесчестные, бессовестные, наглые , бородавчатые голубые дельфины из болота революции вышли из бухты за очередным самоварным золотишком

    15.08.2025

  • Garryman

    И вообще: все, у кого есть газовая плита - тайные агенты Зенита!

    15.08.2025

  • Garryman

    Кержаков бы ему напинал.

    15.08.2025

  • Garryman

    "Я, порой, когда напьюсь, Головой о стену бьюсь. То ли вредно мне спиртное, То ли просто - возрастное...." (Кто-то из мудрых, не помню - кто)

    15.08.2025

  • Garryman

    Вы думаете, что он деградирует? По-моему, он отличается стабильным уровнем.

    15.08.2025

  • Garryman

    Да что ж это такое: как ни Медведев - так..... Фамилия что ли, кем-то проклята...

    15.08.2025

  • spar001

    "а стадо быков" - это про Краснодар или Спартак?:grin:...

    15.08.2025

  • с13

    Если план перехват вводится по подобию плана, который вводят наши силовики - то эффективность обычно отрицательная. Много шума, суеты, показухи - а быки спокойно передвигаются в железнодорожных вагонах на новое тучное пастбище.

    15.08.2025

  • Анкль Бэнксий_

    А на СЭ есть 87-ая Алеся. Дура дурой

    15.08.2025

  • Мальчиш-Кибальчиш

    "Вся Ваша склонность к оптимизму От неспособности представить, Какого рода ЗАВТРА клизму Судьба решила Вам поставить."

    15.08.2025

  • Gordon

    Вадик, твой юмор ещё более хамский и глупый, чем у Медведева :) Больше минусов, больше аккаунтов!!! Отбоя не было, борьба продолжается!!! :)

    15.08.2025

  • Gordon

    Главное -побольше хамства, иначе никак :) 5 (пять) слов, однокоренных слову "свинья", на один текст :))))))))))))))))))))))) Ещё и считает очередной высер Медведева за шутку :)))) Культурная столица однако :))

    15.08.2025

  • Gordon

    То есть "страна без мяса" и многое иное подобное - это не быдлячество? Ну ладно :) А вообще несколько странная манера - когда говорят о поведении одного, вспоминать других. - Вася покакал на улице! - Ну и что? Федя вон из окна пописал.

    15.08.2025

  • alexandr kazyulin

    Сейчас все команды из нижней 8 заматевируют на игры с московскими командами и краснодаром, чтобы отбирали очки или выносили игроков, а с Зенитом эти команды будут играть "как слепые котята". Вот и весь его план.

    15.08.2025

  • ровнов

    Ну и хорошо. До свидание.

    15.08.2025

  • spor71917

    Нет времени лясы точить с быдло-бото-безграмотными глориками, т.к. прошёл несколько школ... 7-1, короче, фантик!

    15.08.2025

  • ровнов

    Понимаю, Вы читать не умеете. В школе не нучили. Бывает.

    15.08.2025

  • spor71917

    Хова возбудился от того, что пропущено слово: "Перехват ВЫСКОЧКО-БРАКОВАННЫХ железнодорожных составов":innocent:

    15.08.2025

  • spor71917

    Только кб сектанты считают всё шуточками-прибауточками, и то, что являются лузерами почти полвека тоже. Приличных перечислить слабо, - понимаю!

    15.08.2025

  • Борис Игоревич

    Свинина тут же возбудилась от шутки Медведева. Причём он свинок упомянул то вскользь, ведь 3 очка всегда нужны. Понятно, что дешёвые понторезы из хлева не конкуренты. Быки и локо.. Армейцы ещё возможно - про них забыл, но и хорошо.. Сюрприз будет если что.. А свинину не считает за конкурента - от того и бомбит у свинок. Ну, хова ещё возбудился. Но этот то - просто идиот, клубные пристрастия не важны.. :smile:

    15.08.2025

  • ровнов

    Никто себе таких шуток не позволяет. А руководителей можете найти в гугле.

    15.08.2025

  • spor71917

    Быдло-отмороженно-контуженный школьник! Это ваш колобковый детсад с песочницами киры ивановой. Меня к нему приплетать не надо.

    15.08.2025

  • spor71917

    Кб гАвнюку: Перечисли приличных людей в руководсте кб СЕКТЫ, плиз

    15.08.2025

  • spor71917

    Клоун! Зачем возить мешки с деньгами, когда у футболистов Зенита по 11 различных банковских карт!!!!!!!!!!!

    15.08.2025

  • Kimi_

    ты еще одна подружка питеркой мерзости колобка киры ивановой похоже)

    15.08.2025

  • на каждый клуб перезва найдется!

    Да он просто газовый светоч! Всем делать Ку перед его малиновыми штанами!!!

    15.08.2025

  • spor71917

    Грамоте обучись, омерзительное школоло!!! Или сектантам это делать западло ?!

    15.08.2025

  • vv12

    "Он отметил, что в четверг посетил базу сине-бело-голубых" - очевидно же, что привез мешки денег или приехал сказать, что за победу над Спартаком будут мешки денег

    15.08.2025

  • ровнов

    Откуда такие берутся? Руководители клубов приличные люди, а в Зените-Медведев.

    15.08.2025

  • Kimi_

    Не очень приятный человек и шутки у него отстойные.

    15.08.2025

  • Kimi_

    План перехват игроков?) Без обид, тем кто симпотизирует этому гражданину, но он никогда положительных эмоций не вызывал, а его наигранная улыбка вызывала только омерзение.

    15.08.2025

  • Vadim

    Провокатору hovawart645 Несколько удивил:- Оказывается, что даже у столично-подстоличных клованов бывает некоторое просветление в мозгах = Неужели СВЕТ в конце тоннеля ?! "Докладываю" бывшему недоделанному старлею или кэпу: НЕ я придумал эти минусы, но и эту ПАРТИЮ вы-обоссанные шнурки ПРОИГРАЛИ!!! Селяви:soccer: Подонки! В Футбол играть до сих пор НЕ научились, дык надо оскорблять Заслуженных Людей и клубы...

    15.08.2025

  • hovawart645

    Знаешь, я вот поймал себя на мысли, что даже минусовать тебя брезгую.

    15.08.2025

  • Vadim

    Ещё не все московско-подмасковные клоуны-геи отписались на ветке ?!

    15.08.2025

  • hovawart645

    Вообще-то это заявление официального лица клуба не должно пройти незамеченным! Зенит играет со Спартаком - при чём тут перехват Локо и Краснодара?! Толстый намёк, очень толстый. КДК пропустит мимо ушей?!

    15.08.2025

  • Желтый полосатик

    Видимо, придворные лизоблюды так смеются над его шутками, что сам поверил в свое искрометное чувство юмора... Уровень, примерно как в песне: "У моего начальника очень тупые шутки, И мы, его подчиненные, сильно над ними смеемся. Во-первых, мы все боимся, что он нас может уволить, Во-вторых, мы очень надеемся, что он нас может повысить. Бухгалтеру нашему, Танечке, которая сильно беременна, Кричит он: «Звонили из боулинга, просят вернуть шар на место». А если кто-то уходит и всем говорит «Счастливо», Начальник кричит «В попе слива», и мы все дружно смеемся."

    15.08.2025

  • Андрей

    Закусывать надо....

    15.08.2025

  • Рифмоплёт Ermak-Rasputin

    Цыган-диверсант?..

    15.08.2025

  • hovawart645

    А я думал Вадик многониковый под диктовку шкрябает!

    15.08.2025

  • hovawart645

    Глупо по форме, зато верно по сути! Сейчас на все матчи узнаем судей - и перестанем смеяться. Газовым, помимо набора очков самим Зенитом, надо и конкурентов тормозить. Поэтому он "по Фрейду" всё честно и выболтал, недалёкий. Мы встречаемся с Согазом, а быки вообще с фармом, с пляжниками. Если кто не знает - спонсор "Сочи" "Газпром-Бурение", дочка Газпрома.

    15.08.2025

  • Alexey Savin

    Кормовая база сужается!А больше нечем выигрывать!

    15.08.2025

  • spartsmen

    наташа иванофф...

    15.08.2025

  • spartsmen

    я бы укрупнил - общества, если, конечно, таковым можно назвать нынешнее население нынешней страны.

    15.08.2025

  • spartsmen

    от альфы и до экстры...

    15.08.2025

  • spartsmen

    Председатель правления, мля...

    15.08.2025

  • evmeslov

    15.08.2025

  • Adiоs Amigos R

    Тааак, знакомый стиль... А какой у Медведева ник на СЭ?:thinking:

    15.08.2025

  • Adiоs Amigos R

    Пройду, как рысь, от Альп и до Онеги ----------- Всегда почемут слышалось: От Альфы до Омеги....:grin:

    15.08.2025

  • Philip Future

    Быков на скаку остановит, в пылающий поезд войдёт. .

    15.08.2025

  • garrik1962

    Придурок!

    15.08.2025

  • AleSSio87

    в СКА был ротенберг, здесь - петушара медведев... думают, что они остроумны, а на самом деле выглядят полными дураками! блеснуть именно вот так, только ни чем-то хорошим и запоминающимся, и не результатами! Газпрому по ходу до спорта дела нет вообще - главное деньги впихивать впустую. мало того, что стали ГЛАВНЫМИ ПОЗОРАМИ РОССИЙСКОГО СПОРТА, так еще и не замечают что вокруг их проектов собирается стадо дебилообразных клоунов

    15.08.2025

  • Игорь Малышев

    Заметь, Медведев никого не обидел. В отличие, допустим от Карпина с шуточками про "игра была равна", или Федуна с "дутым чемпионом". Медведев, может, не самый остроумный человек, но до карпинско-федуновского быдлячества никогда не опускается.

    15.08.2025

  • Илья858

    Смотрите, как бы скоро план "Сирена" не объявлять

    15.08.2025

  • Leonard Leonard

    Не он ли набрал народа на 3 команды?!

    15.08.2025

  • Gordon

    Они там прорвали все линии обороны, сопротивление бесполезно, подписана полная безоговорочная капитуляция)

    15.08.2025

  • winvem

    Тренера ищите нового Сережке два дня осталось

    15.08.2025

  • на каждый клуб перезва найдется!

    всем в душу насрал. Удивительная скатина

    14.08.2025

  • Gordon

    Хотели бы - давно сделали. Но этот хрен по ходу всех там устраивает, к сожалению.

    14.08.2025

  • Gordon

    Этот деятель настолько далеко оторван от реальности, что мог и не шутить )

    14.08.2025

  • Gordon

    Для него всегда, так сказать, время. Лн ещё со времён основания КХЛ себя таким же образом "показывал".

    14.08.2025

  • Gordon

    Этот в своём репертуаре:)))

    14.08.2025

  • Звездоносец

    Ку-ку ...Время,видимо,настало...

    14.08.2025

  • TokTram_

    Медведев... Наглядная демонстрация деградации человека...

    14.08.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    Он путает ПЕРЕХВАТ и ПЕРЕНОС годовщины.... Простительно старикашке...:joy::joy::joy:

    14.08.2025

  • Иван Л.

    Каким ты был, таким остатлся. Классика. Дебил нелеченный.

    14.08.2025

  • AZ

    Перехватчик,блин)))). Тараканов бы лучшев башке перехватил)))

    14.08.2025

  • shpasic

    Пройду, как рысь, от Альп и до Онеги Тропою партизанских автострад. Все под откос - трамваи и телеги. Не забывайте, падлы, Сталинград!

    14.08.2025

  • shpasic

    В рабочий полдень я проснулся стоя. Опять матрац попутал со стеной. Я в одиночку вышел из запоя, Но - вот те на! - сегодня выходной.

    14.08.2025

  • Бздит данный чувак ВЕЧНО НЕ ПО ТЕМЕ!!! ((((((((((((((((

    14.08.2025

  • Особое мнение ^^^

    Ослоумно...

    14.08.2025

  • Псевдоним

    Пообещал им тройные премиальные на базе и сейчас все забегают и как запрягают, только держи

    14.08.2025

  • Стрелец 63

    Типа "пошутил"... Клоун.

    14.08.2025

  • DemolisherAjax

    Медведев этот - ну оооочень странный персонаж,мягко говоря :)

    14.08.2025

  • Millwall82

    не умеешь шутить - не шути.

    14.08.2025

  • OT22O

    Ну дЭбиииил...

    14.08.2025

  • Семён Фадеич

    Зениту надо что то с этим делать.

    14.08.2025

  • Питерский пёс

    Возрастное

    14.08.2025

    • Источник: «Спартак» предложил 10 миллионов евро за форварда «Фиорентины» Бельтрана

    Первак считает, что Жиго усилил бы «Спартак»: «Настоящий такой гладиатор»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

