Медведев: «В «Зените» введен план «Перехват» — и железнодорожных составов, и стада быков»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос, что его беспокоит в питерской команде на данный момент.

«Когда команда не выигрывает и даже проигрывает, значит, что-то идет не так. И помимо технико-тактической стороны всегда есть и морально-психологическая», — сказал Медведев в эфире программы «Экспертиза» на «Радио «Зенит».

Он отметил, что в четверг посетил базу сине-бело-голубых. По его словам, игроки «Зенита» осознают ситуацию, в которой находится команда, и настроены побеждать в ближайших матчах.

«В команде введен план «Перехват». Перехват и железнодорожных составов, и стада быков, и так далее. По этому плану нужно побеждать. Он начался с кубковой победы, и следующие три очка мы должны взять в матче со «Спартаком», — добавил Медведев.

«Зенит» с 5 очками занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В субботу, 16 августа, питерцы на выезде сыграют против «Спартака» в 5-м туре РПЛ. Начало матча — в 17.30 по московскому времени.