14 августа, 21:53

Первак считает, что Жиго усилил бы «Спартак»: «Настоящий такой гладиатор»

Руслан Минаев

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак считает, что защитник «Лацио» Самюэль Жиго усилил бы красно-белых.

«В 31 год он без проблем усилит «Спартак». Думаю, он придаст стабильности. Честно говоря, не понял, почему Чернова отдали «Крыльям». Вот это удивительное решение клуба. Но для сегодняшней стабильности Жиго нужен. Он улучшит атмосферу в раздевалке. Он играл в «Спартаке». Он знает, что это за клуб. Он любил бить себя в грудь, кричать. Настоящий такой гладиатор», — цитирует Первака Legalbet.

Ранее агент игрока заявил, что Жиго хочет вернуться в «Спартак».

Француз выступал за «Спартак» с 2018 по 2022 год. Он провел 110 матчей, забил десять голов и сделал пять результативных передач. Летом 2024 года «Лацио» арендовал Жиго у «Марселя», а этим летом выкупил его у французского клуба.

Источник: legalbet.ru
Самюэль Жиго
РПЛ
ФК Лацио
ФК Спартак (Москва)
Юрий Первак
  • Artorixus

    Щщаз-сссссссссссс, держите карман ширшее. Лацио этим летом выкупил Жиго у Марселя лишь для того, чтобы продать в Спартак. Что маловероятно это. Другое дело, какой навар получат от Спартака. Если там будет лишних пару-тройку млн., то возможно и продадут. А было бы здорово, если бы в пару к нашему Сержанту да Жиго, хороший бы центр обороны получился.

    15.08.2025

  • ТочныйСчетМатчей!!

    14.08.2025

  • DemolisherAjax

    Нынешний Спартак усилит любой,кто умеет попадать по мячу ногой :) Более того,подобный человек там лучшим будет :) Таков нынешний Спартак.

    14.08.2025

  • oleg ves

    Жиго считает, что Первак лучше у Глушакова

    14.08.2025

    Онопко: «В «Ростове» есть костяк, вокруг которого должна сплотиться команда»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

