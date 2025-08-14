Первак считает, что Жиго усилил бы «Спартак»: «Настоящий такой гладиатор»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак считает, что защитник «Лацио» Самюэль Жиго усилил бы красно-белых.

«В 31 год он без проблем усилит «Спартак». Думаю, он придаст стабильности. Честно говоря, не понял, почему Чернова отдали «Крыльям». Вот это удивительное решение клуба. Но для сегодняшней стабильности Жиго нужен. Он улучшит атмосферу в раздевалке. Он играл в «Спартаке». Он знает, что это за клуб. Он любил бить себя в грудь, кричать. Настоящий такой гладиатор», — цитирует Первака Legalbet.

Ранее агент игрока заявил, что Жиго хочет вернуться в «Спартак».

Француз выступал за «Спартак» с 2018 по 2022 год. Он провел 110 матчей, забил десять голов и сделал пять результативных передач. Летом 2024 года «Лацио» арендовал Жиго у «Марселя», а этим летом выкупил его у французского клуба.