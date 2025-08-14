Источник: «Спартак» предложил 10 миллионов евро за форварда «Фиорентины» Бельтрана

«Спартак» предложил 10 миллионов евро за переход нападающего «Фиорентины» Лукаса Бельтрана, сообщает La Repubblica.

По данным источника, «фиалки» оценивают 24-летнего аргентинца в 15 миллионов евро.

Бельтран перешел в «Фиорентину» летом 2023 года из «Ривер Плейта» за 12,6 миллиона евро. В прошлом сезоне форвард забил 6 мячей и сделал 6 голевых пасов в 47 играх.

Контракт Бельтрана с клубом действует до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро. На счету игрока 5 матчей за сборную Аргентины.