14 августа, 19:46

Источник: «Спартак» предложил 10 миллионов евро за форварда «Фиорентины» Бельтрана

Руслан Минаев

«Спартак» предложил 10 миллионов евро за переход нападающего «Фиорентины» Лукаса Бельтрана, сообщает La Repubblica.

По данным источника, «фиалки» оценивают 24-летнего аргентинца в 15 миллионов евро.

Бельтран перешел в «Фиорентину» летом 2023 года из «Ривер Плейта» за 12,6 миллиона евро. В прошлом сезоне форвард забил 6 мячей и сделал 6 голевых пасов в 47 играх.

Контракт Бельтрана с клубом действует до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро. На счету игрока 5 матчей за сборную Аргентины.

ФК Спартак (Москва)
ФК Фиорентина
Лукас Бельтран
Популярное видео
  • Garryman

    Лучшая защита - это нападение. Девиз: 90 минут - в чужой штрафной.

    15.08.2025

  • zoolord

    И зачем он нужен? Куда Гарсию девать? Он пожалуй сейчас самый бесполезный игрок Спама.

    15.08.2025

  • Кариока_двойка.

    Если они ищут напа, значит признают, что провалились на Гарсии и Заболотном. А если они провалились, то почему тогда продолжает работать Кахигао?

    15.08.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    6 голов за 50 игр почти... Ну такое себе очередное гэ....:face_with_symbols_over_mouth::face_with_symbols_over_mouth::face_with_symbols_over_mouth: Новая схема Спартака будет выглядеть 2-3-5:joy::joy::joy: Все 5 напов обязательно будут играть на левом фланге.... Денисов-Литвинов Зобнин-Умяров-Хлусевич (без этих двоих никак, извини Мартинс) Солари-Угальде-Ливай-Маркиньос - и этот с Фиорентины. Норм тактика - схема рабочая. Ну и волейболист Максименка, капитаном. :yum::yum::yum:

    14.08.2025

  • clyushnikoff

    очередные бредни, просто хотят его сбагрить

    14.08.2025

  • hovawart645

    Да, и по классике 4-4-2!)

    14.08.2025

  • Makedonsky

    а кто сказал, что его в атаку поставят? будет в защите играть)

    14.08.2025

  • Игорь Сергеев

    Меняем Максименко и Хлусевича на Донаруму и Цимикаса. Думаю согласятся.:stuck_out_tongue_winking_eye:

    14.08.2025

  • Игорь Сергеев

    Берём обоих. За 10 то лямом чего не взять?:smile:

    14.08.2025

  • hovawart645

    Холанна лучше!

    14.08.2025

  • vlad654

    Так то да, но это будет замена Угальде, которого хочет Фейенорд прикупить или в аренду взять. А так да, Хлус и дырка в ударе.

    14.08.2025

  • Игорь Сергеев

    Берите Мбапе, не прогадаете.

    14.08.2025

  • Darkman79

    Да понятно же уже,что последние годы в трансферах одни диверсии и распилы,свои деньги более менее Маркиньос и Мартинс отрабатывают,ну и какую то копейку на Соболеве заработали,все остальное полный провал,покупаются игроки на любые позиции,кроме нужных))

    14.08.2025

  • Главврач Маргулис/

    Защитники не нужны. Вратарь, 9 полузащитников атакующего плана и форвард. Вот рецепт!

    14.08.2025

  • Главврач Маргулис/

    Дебилы, бл.

    14.08.2025

  • Artorixus

    Хорошо, а остальную армию форвардов куда девать будут? Кахигао совсем с ума сошёл с покупками форвардов. Не знаю, но что-то имеющиеся в распоряжении у Деяна форварды видимо не знают, что ширина ворот более 7 метров, а вот форварды-соперников знают, что ворота имеют ещё и более 2-х метров в высоту. Но самое главное, они знают, что вратарь и защитники у Спартака только номинальные и из себя ровным счётом ничего не представляют, а потому с превеликим удовольствием этим пользуются и постоянно теребят сеточку ворот забитыми мячами.

    14.08.2025

  • hovawart645

    Бразильская система - забивают скока хотят!)

    14.08.2025

  • narodovolets .

    чет не понял стоит 18, предлагают 10.не по нашему,надо 38 давать)

    14.08.2025

  • Dron56

    Спартак !! А когда защитников то будете покупать ? Или своих ждете ?

    14.08.2025

  • Степочкин

    За такую статистику аж за весь сезон максимум 5 млн, 7 с натяжкой. И это за весь сезон во всех турнирах. 6 голов.. Зенит же вроде бы 5 давал за него? Спартак решил - а мы не лохи и не нищие.. Наблюдаем дальше кто ухватит "топ-игрока" за рекордную сумму.

    14.08.2025

  • hovawart645

    А-ха-ха! В Спартаке форвардов не хватает! Очередного везут! Уже 30 лямов на лавке пылятся, пока 700 тысячный Заболотный по полю бегает! Напов везут, а результат Хлусевич с Максименко делают.

    14.08.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

