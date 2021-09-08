Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Председатель Комитета женского футбола вошла в рабочую группы РФС по увеличению коммерческих доходов

22:27
Теги:

Председатель Комитета женского футбола Российского футбольного союза (РФС) Полина Юмашева вошла в состав рабочей группы по оптимизации стоимости и реализации медиа и коммерческих прав соревнований, организуемых РФС, информирует РБК.

Помимо Юмашевой в состав рабочей группы также войдут генеральный секретарь РФС Алексендр Алаев, генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев, заместители генерального секретаря РФС Эрика Сурикова и Максим Митрофанов, вице-президент РФС Игорь Каменской и представитель от ФНЛ Герман Чистяков.

Решение о создании рабочей группы было принято в августе, заочным решением бюро исполкома РФС. Ее задача — оперативно проанализировать в интересах клубов все имеющиеся возможности для увеличения стоимости коммерческих прав всех лиг.

Группа уже оценила потенциальный объем доходов Тинькофф российской премьер-лиги. Он оценивается в 8 млрд рублей.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/6138ce599a79478bee822b87?utm_source=amp_sport_full-link

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

ЧМ-2022, отборочный турнир: расписание матчей 8 сентября — Польша — Англия и другие игры
Участник российского шоу о похудении умер в возрасте 25 лет
Казахстанский владелец не собирается возвращать «Буран»
В Киеве обвинили русских в сниженном числе украинцев
Приседания — как правильно выполнять, основные ошибки, польза и вред
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 7-й тур: расписание и результаты матчей, даты и время начала, новости и обзоры игр