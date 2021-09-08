Председатель Комитета женского футбола вошла в рабочую группы РФС по увеличению коммерческих доходов
Председатель Комитета женского футбола Российского футбольного союза (РФС) Полина Юмашева вошла в состав рабочей группы по оптимизации стоимости и реализации медиа и коммерческих прав соревнований, организуемых РФС, информирует РБК.
Помимо Юмашевой в состав рабочей группы также войдут генеральный секретарь РФС Алексендр Алаев, генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев, заместители генерального секретаря РФС Эрика Сурикова и Максим Митрофанов, вице-президент РФС Игорь Каменской и представитель от ФНЛ Герман Чистяков.
Решение о создании рабочей группы было принято в августе, заочным решением бюро исполкома РФС. Ее задача — оперативно проанализировать в интересах клубов все имеющиеся возможности для увеличения стоимости коммерческих прав всех лиг.
Группа уже оценила потенциальный объем доходов Тинькофф российской премьер-лиги. Он оценивается в 8 млрд рублей.
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