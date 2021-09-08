Осинькин: «Пауза пришла в тот момент, когда мы начали брать очки»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, как команда провела перерыв на матчи сборных.

— Даже если пауза известна заранее, все равно важно уметь заставить себя выложиться в определенных матчах, понимая, что потом будет перерыв, отпуск или такие двухнедельные сборы. Это часть нашей работы, часть работы футболистов. Мы выложились. Пауза пришла в тот момент, когда мы начали брать очки, но считаю, что она вовремя, она должна быть психологически правильно использована нами. Думаю, что мы от нее получим больше пользы, потому что матчи, которые сейчас у нас идут, в количественном плане легче, чем в ФНЛ. Но энергетическая нагрузка несравнима. Тем более что мы не очень удачно стартовали — эти три поражения по-настоящему сильно давят на команды, на тренерский штаб. Надо отдать должное, мы этот этап достойно пережили.

— Эту паузу вы использовали как подготовку к «Локомотиву» или работали в том числе над какими-то другими компонентами?

— Мы работали комплексно. Непосредственно эта неделя после игры с «Уралом» (у нас шестидневный цикл) — это непосредственно подготовка к игре с «Локомотивом». Начиная с теоретических, тактических занятий. Но на эту паузу мы шире смотрим. Часть задач, которые мы сейчас решали, — это и восстановление, и общая подготовка. Потому что подготовка к «Локомотиву» имеет специфические особенности. Но нам надо готовиться глобально, понимая, что дальше длинный сезон.