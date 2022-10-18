Зарема Салихова сравнила тренера ЦСКА с конюхом после видео с его нецензурными высказываниями

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на поведение главного тренера ЦСКА Владимира Федотова во время матча 13-го тура РПЛ с красно-белыми (2:2).

— Что вы думаете о поведении Владимира Федотова и тех видео, которые появились сегодня?

— Все как положено. Человек разговаривает как конюх. Очень органично для ЦСКА, — сказала Салихова «СЭ».

Ранее в Telegram-каналах появились видеоотрывки с Федотовым во время встречи со «Спартаком» 16 октября на стадионе «ВЭБ Арена». Во время игры российский специалист неоднократно нецензурно выражался в адрес представителей соперника.

«Спартак» с 26 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 13 туров. ЦСКА — третий с 25 баллами.