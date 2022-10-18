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Бояринцев — о дерби ЦСКА — «Спартак»: «Равная была игра, забиты классные мячи»

Мария Гусева
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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев поделился впечатлениями от матча 13-го тура РПЛ между ЦСКА и красно-белыми (2:2).

«Очень классное дерби получилось. Футболисты обеих команд выложились. Вначале было ощущение, что «Спартак» хочет подстроиться под ЦСКА, поставив трех центральных защитников под трех атакующих игроков армейцев. После пропущенного гола «Спартак» перестроился, стал смотреться лучше, — цитирует Газета.Ru Бояринцева. — Не понимаю, зачем после трех побед подряд играть по сопернику. Думаю, первая часть первого тайма пошла не по плану красно-белых. Равная была игра, были забиты классные мячи. Результат абсолютно по делу».

«Спартак» на данный момент занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ (26 очков), ЦСКА, набрав на одно очко меньше, расположился на 3-й позиции.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/10/17/18816919.shtml
Денис Бояринцев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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