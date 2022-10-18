Бояринцев — о дерби ЦСКА — «Спартак»: «Равная была игра, забиты классные мячи»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев поделился впечатлениями от матча 13-го тура РПЛ между ЦСКА и красно-белыми (2:2).

«Очень классное дерби получилось. Футболисты обеих команд выложились. Вначале было ощущение, что «Спартак» хочет подстроиться под ЦСКА, поставив трех центральных защитников под трех атакующих игроков армейцев. После пропущенного гола «Спартак» перестроился, стал смотреться лучше, — цитирует Газета.Ru Бояринцева. — Не понимаю, зачем после трех побед подряд играть по сопернику. Думаю, первая часть первого тайма пошла не по плану красно-белых. Равная была игра, были забиты классные мячи. Результат абсолютно по делу».

«Спартак» на данный момент занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ (26 очков), ЦСКА, набрав на одно очко меньше, расположился на 3-й позиции.