Защитник «Рубина» Тальби не собирается покидать клуб

Защитник «Рубина» Монтассар Тальби в беседе с корреспондентом «СЭ» рассказал, что не планирует покидать российский клуб.

«Пока я остаюсь в Казани. Здесь стабильная ситуация. Чемпионат продолжается. Поэтому я в Казани и не думаю об отъезде», — заявил Тальби.

Накануне «Рубин» приостановил контракт с хорватским защитником Филипом Уремовичем до лета 2022.

Ранее контракты с «Рубином» приостановили полузащитники «Рубина» Сеад Хакшабанович и Андерс Дрейер, который покинули Россию.

ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты с клубами в одностороннем порядке до конца сезона.