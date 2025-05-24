Появилось видео из раздевалки «Краснодара» после чемпионства в РПЛ

«Краснодар» отпраздновал в раздевалке завоевание золотых медалей чемпионата России.

«Быки» в 30-м туре разгромили московское «Динамо» (3:0) и заняли первое место в таблице РПЛ.

«Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России. Второе место в сезоне-2024/25 занял «Зенит» (66 очков), третьим стал ЦСКА (59).