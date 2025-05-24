Дегтярев поздравил «Краснодар» с победой в РПЛ

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев похвалил футболистов «Краснодара», завоевавших золотые медали чемпионата России.

«Поздравляю ФК «Краснодар» с чемпионством в сезоне-2024/25. Молодцы!» — написал Дегтярев в своем Telegram-канале.

В субботу, 24 мая, «быки» на своем поле разгромили московское «Динамо» (3:0) в заключительном матче сезона и впервые в истории стали чемпионами РПЛ.

По итогам 30 туров «Краснодар» набрал 67 очков, опередив на один балл «Зенит», который финишировал на второй позиции в турнирной таблице.