Гафин: «Бальбуэна и Даса уходят из «Динамо» по истечении контрактов»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин объявил, что защитники Фабиан Бальбуэна и Эли Даса покинут команду.

Контракты обоих игроков истекают летом этого года.

«Бальбуэна и Даса уходят по истечении контрактов», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

33-летний Бальбуэна в сезоне-2024/25 провел 24 матча во всех турнирах, забил два мяча и сделал две голевые передачи. На счету 32-летнего Дасы один гол и одна результативная передача в 26 играх.