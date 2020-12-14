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Появилось еще одно видео конфликта после матча «Спартака» в Сочи

16:53
Владимир Чепзанович с Джорданом Ларссоном.
Владимир Чепзанович с Джорданом Ларссоном.
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Появилось еще одно видео конфликта, произошедшего в подтрибунном помещении стадиона «Фишт» после матча «Сочи» — «Спартак». Запись опубликовал Telegram-канал «Мутко против».

На видео нападающий красно-белых Джордан Ларссон пытается успокоить сербского тренера команды Владимира Чепзановича. В это время вратарь «Спартака» Александр Максименко идет к раздевалке. «Что ты там, эй?» — повторяет Чепзанович.

После матча 18-го тура Тинькофф чемпионата России «Сочи» — «Спартак» (1:0) произошел конфликт в подтрибунном помещении. Началась потасовка, а главный тренер красно-белых Доменико Тедеско сообщил, что его ассистента Андреаса Хинкеля ударил игрок соперников Жоаозиньо.

КДК во вторник будет разбираться в случившемся.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 18-й тур. «Сочи» — «Спартак», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи




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