Появилось еще одно видео конфликта после матча «Спартака» в Сочи

Появилось еще одно видео конфликта, произошедшего в подтрибунном помещении стадиона «Фишт» после матча «Сочи» — «Спартак». Запись опубликовал Telegram-канал «Мутко против».

На видео нападающий красно-белых Джордан Ларссон пытается успокоить сербского тренера команды Владимира Чепзановича. В это время вратарь «Спартака» Александр Максименко идет к раздевалке. «Что ты там, эй?» — повторяет Чепзанович.

После матча 18-го тура Тинькофф чемпионата России «Сочи» — «Спартак» (1:0) произошел конфликт в подтрибунном помещении. Началась потасовка, а главный тренер красно-белых Доменико Тедеско сообщил, что его ассистента Андреаса Хинкеля ударил игрок соперников Жоаозиньо.

КДК во вторник будет разбираться в случившемся.