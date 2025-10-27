Появились кадры допроса пытавшихся похитить хавбека «Зенита» Мостового: «Была цель раскрутить на деньги»

Появились кадры допроса злоумышленников, которые пытались похитить полузащитника «Зенита» Андрея Мостового и предпринимателя Сергея Селегеня в Санкт-Петербурге.

Ранее стало известно о задержании четверых мужчин. Они заявили, что действовали по заданию некоего Славы Сатаниста.

«Мне нужны были деньги, потому что у отца была операция... Мне предложил работу человек. Заработать денег спортсменам. Меня связали со Славой, он предложил работу. После этого мы начали с ним работать», — сказал один из задержанных на видео, опубликованном РЕН ТВ.

Другой задержанный заявил, что целью похищения было вымогательство денег.

«Наша цель была похитить человека и раскрутить его на деньги. Спросить банки, криптовалюту, биржу и перевести по реквизитам, которые нам скинули в Telegram», — сказал мужчина.

Инцидент произошел в ночь на 23 октября. В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по статьям о похищении человека, покушении на похищение человека и разбое.