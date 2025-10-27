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27 октября 2025, 09:55

Появились кадры допроса пытавшихся похитить хавбека «Зенита» Мостового: «Была цель раскрутить на деньги»

Руслан Минаев
Андрей Мостовой в матче с московским «Динамо».
Фото Дарья Исаева., «СЭ»

Появились кадры допроса злоумышленников, которые пытались похитить полузащитника «Зенита» Андрея Мостового и предпринимателя Сергея Селегеня в Санкт-Петербурге.

Ранее стало известно о задержании четверых мужчин. Они заявили, что действовали по заданию некоего Славы Сатаниста.

«Мне нужны были деньги, потому что у отца была операция... Мне предложил работу человек. Заработать денег спортсменам. Меня связали со Славой, он предложил работу. После этого мы начали с ним работать», — сказал один из задержанных на видео, опубликованном РЕН ТВ.

Другой задержанный заявил, что целью похищения было вымогательство денег.

«Наша цель была похитить человека и раскрутить его на деньги. Спросить банки, криптовалюту, биржу и перевести по реквизитам, которые нам скинули в Telegram», — сказал мужчина.

Инцидент произошел в ночь на 23 октября. В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по статьям о похищении человека, покушении на похищение человека и разбое.

Источник: РЕН ТВ
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Андрей Мостовой
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Подозреваемых в попытке похищения хавбека «Зенита» Мостового задержали в Санкт-Петербурге

Александр Мостовой — о попытке похищения Мостового из «Зенита»: «Ужасно, что такое еще происходит в нашей стране»
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

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Родина

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П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
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Натан Гассама

Балтика

 2
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Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
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 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

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