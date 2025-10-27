Подозреваемых в попытке похищения хавбека «Зенита» Мостового задержали в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемых в попытке похищения полузащитника «Зенита» Андрея Мостового, сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк. Инцидент произошел в ночь на 23 октября.

«В городе Санкт-Петербурге моими коллегами из уголовного розыска задержаны подозреваемые в похищении предпринимателя и в попытке похищения известного футболиста», — написала Волк в Telegram-канале.

В деле также фигурирует предприниматель Сергей Селегень, которого злоумышленники похитили и заставили перевести им деньги.

В Следственном комитете по Санкт-Петербургу уточнили, что задержаны четверо мужчин. В их отношении возбуждены уголовные дела по статьям о похищении человека, покушении на похищение человека и разбое.