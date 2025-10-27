Александр Мостовой — о попытке похищения Мостового из «Зенита»: «Ужасно, что такое еще происходит в нашей стране»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на неудавшееся похищение полузащитника «Зенита» Андрея Мостового.

— Конечно, это странно и ужасно, что такое еще происходит в нашей стране. Главное, что все нормально и ничего не произошло. Молодец, справился и не поддался. Слава богу, что все хорошо, — сказал Мостовой «СЭ».

Инцидент произошел в ночь на 23 октября. В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по статьям о похищении человека, покушении на похищение человека и разбое.