РЕН ТВ: хавбека «Зенита» Мостового пытались похитить в Санкт-Петербурге

Полузащитника «Зенита» Андрея Мостового пытались похитить в Санкт-Петербурге, сообщает РЕН ТВ.

Нападение произошло ночью 23 октября. Инцидент попал на видео. Мостовой вместе с приятелем хоккеистом Александром Гракуном вышел из автомобиля на улице Вязовой. В это время рядом остановился черный автомобиль, из которого выбежала группа людей и попыталась затащить Мостового в свою иномарку. Футболист отбился.

По данным РЕН ТВ, возбуждено уголовное дело о попытке похищения человека.

27-летний Мостовой в этом сезоне провел 18 матчей за «Зенит», забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.