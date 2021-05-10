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Посол Аргентины в России: «Мы принесли удачу «Спартаку»

21:43
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Посол Аргентины в России Эдуард Суайн поделился эмоциями от посещения матча 29-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Химками» (2:1).

«Очень понравилась игра. Думаю, мы принесли удачу «Спартаку», — сказал Суайн.

«Спартак» набрал 56 очков и вышел на второе место в турнирной таблице, обогнав «Локомотив» (53 очка). «Химки» остались на восьмой строчке (44 очка).

(Артем Калинин)

Спартак — Химки

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