Черевченко рассказал о перепалке со скамейкой соперника в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал перепалку со скамейкой запасных «Спартака» в первом тайме матча 29-го тура Тинькофф РПЛ, в котором подмосковная команда проиграла со счетом 1:2.

— С тренерами «Спартака» перепалки не было, — сказал Черевченко на пресс-конференции. — Конечно, сейчас эмоции поостыли, я успокоился. Расстраивает, что проиграли не по делу. Что бы ни говорили, у нас моменты были опаснее и лучшее. Они ничего по большому счету не создали. Навесы? Навесы — это хорошо.

— Довольны ли вы игрой команды?

— Да. Грамотно оборонялись, контратаковали. Где-то не хватило последнего паса, реализации. Мы ни в чем не уступали. Уступали бы, может быть, если бы нас вдевятером оставили.

— Почему решили не выпускать Глушакова?

— Он после травмы. У нас впереди игра.

(Олег Кошелев)