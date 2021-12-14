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Попов: «Наша цель — выиграть все оставшиеся матчи и обогнать «Динамо» с «Зенитом»

11:35
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Полузащитник «Сочи» Ивелин Попов прокомментировал победу команды над «Спартаком» в матче 18-го тура Тинькофф чемпионата России (3:0).

«Сегодня наша команда провела отличный матч. В концовке было очень тяжело, так как мы доигрывали в меньшинстве. Рады, что нам удалось закончить год на хорошей ноте. Довольны ли мы третьим местом? Да, конечно. Но мы не хотим на этом останавливаться. Для нас еще ничего не решено. Если мы выиграем все оставшиеся игры, то обгоним и «Динамо», и «Зенит». Это наша цель на вторую часть сезона. Лучший игрок «Сочи» на данный момент? Маттео Кассьера и Родриго. Они были великолепны на протяжении все восемнадцати туров», — сказал Попов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

«Сочи» набрал 31 очко и поднялся на третье место в турнирной таблице.

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