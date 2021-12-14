Боярский: «Сочувствую болельщикам «Спартака»! Красно-белые слабее «Сочи»

Народный артист РСФСР и болельщик «Зенита» Михаил Боярский в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение «Спартака» от «Сочи» (0:3) в рамках 18-го тура Тинькофф РПЛ.

«Меня не удивляет, что «Сочи» обыграл «Спартак». Красно-белые объективно слабее «Сочи». И меня не волнует «Спартак», но им нужна перестройка. Сочувствую болельщикам команды» , — рассказал Боярский «СЭ».

«Спартак» уходит на зимний перерыв на 9-м месте в турнирной таблице. В активе команды 23 очка. «Сочи» (31) поднялся на 3-е место.