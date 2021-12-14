«Новая стратегия мне была не очень понятна». Николич рассказал об увольнении из «Локомотива»

Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал подробности своего увольнения из московского клуба.

«Ситуация с приходом Рангника и его команды нормальная. Два месяца перед этим я продлил контракт с руководством «Локомотива». И мы договорились о целях, которых стоят перед нами. А когда пришли новые руководители, цели стали меняться. Что хочу сказать. Каждый клуб, в котором я работал, считал своим домом. Это касается и «Локомотива». Это был первый мой клуб в России. Я познакомился с очень хорошими людьми, завел много друзей. Были и успехи. Но «Локомотив» перед тем, как я пришел, выигрывал много с Семином. Выигрывал чемпионат, суперкубок, постоянно играл в Лиге чемпионов. Мне кажется, что мы продолжили в этом духе. В первом сезоне выиграли кубок. Я очень горжусь, что являюсь первым иностранным тренером, который завоевывал трофей с «Локомотивом», — рассказал Николич в интервью на YouTube-канале «Nobel».

По словам тренера, ему не была понятна новая стратегия московского клуба.

«Новая стратегия мне была не очень понятна. Я говорил об этом с Ральфом Рангником. Везде, где я работал, меня интересовал результат. И такая цель была у меня, когда я подписывал новое соглашение. Я им желаю успехов. Они, как минимум, должны остаться там, где «Локомотив» был. Надо выигрывать чемпионат, кубок и суперкубок, а также играть постоянно в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Да, при мне, как и при Семине, не было больших успехов в групповых этапах еврокубков. Там есть причины. Но, чтобы стратегия была правильно, нужно как минимум сохранить тот результат, который был», — сказал он.

Николич тренировал «Локомотив» с 2020 по 2021 год. Под его руководством московская команда выиграла Кубок России в 2021 году.