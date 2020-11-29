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Понсе — о Марадоне: «Его футбол и история жизни навсегда останутся с нами»

14:38
Эсекиэль Понсе. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Эсекиэль Понсе. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Аргентинский форвард «Спартака» Эсекиэль Понсе рассказал о своем отношении к легендарному соотечественнику – Диего Марадоне. Марадона скончался в Буэнос-Айресе в возрасте 60 лет.

«Хотел бы почтить память Диего Марадоны. Это очень грустный и сложный момент для Аргентины и всего футбольного мира. В память о нем у меня остались видео и истории, которые мне рассказывали папа и дедушка. Они связаны с тем, что в 1986 году Диего привез в Аргентину кубок мира. Это самое большое событие в истории нашей страны. Таким образом он завоевал любовь и уважение всех аргентинцев. Конечно, нам будет не хватать Диего, но его футбол и история жизни навсегда останутся с нами.

То, что он сделал, удивительно и существует вне всяких границ. Это достояние всего футбольного общества. Никто не забудет то, что он сделал для моей страны. Мы будем скучать и навсегда запомним этот кубок мира 1986 года», – сказал Понсе в интервью каналу «Спартака».

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