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Пономарев: «Малком сморозил ерунду о шансах ЦСКА против «Зенита»

Алина Савинова
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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на слова форварда «Зенита» Малкома о том, что тот не считает ЦСКА главным конкурентом петербургского клуба.

«Малком сморозил ерунду. «Зенит» в матче за Суперкубок играл в полную силу, но не показал ничего. Малком сам не сможет сыграть так, как провел предыдущий сезон. Сезон на сезон не приходится. Малком провалится в этом сезоне, скорее всего. Малком сказал, что «Спартак» и «Ростов» сильнее ЦСКА. Конечно, это не так. Армейцы сильнее сейчас по составу. Оборона у нас сейчас в порядке. Полузащита тоже. Нападение не очень, согласен. Играют на три с плюсом. Но вроде как ЦСКА собирается подкупить кого-то в атаку. Тем более деньги есть, продали Медину того же. Так что ЦСКА еще усилится и достойно выступит в этом сезоне, я уверен», — цитирует Пономарева «Евро-Футбол.Ру».

По итогам сезона-2022/23 «Зенит» стал чемпионом России. ЦСКА занял 2-е место в турнирной таблице.

В первом туре нового сезона РПЛ, который стартует 21 июля, сине-бело-голубые сыграют с «Пари НН», а армейцы встретятся с «Уралом».

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005225546_ponomarev_malkom_smorozil_erundu_o_shansah_cska
Владимир Пономарев (СССР)
Малком Филипе (Малком)
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ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
1
4
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
 - : -
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