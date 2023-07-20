Пономарев: «Малком сморозил ерунду о шансах ЦСКА против «Зенита»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на слова форварда «Зенита» Малкома о том, что тот не считает ЦСКА главным конкурентом петербургского клуба.

«Малком сморозил ерунду. «Зенит» в матче за Суперкубок играл в полную силу, но не показал ничего. Малком сам не сможет сыграть так, как провел предыдущий сезон. Сезон на сезон не приходится. Малком провалится в этом сезоне, скорее всего. Малком сказал, что «Спартак» и «Ростов» сильнее ЦСКА. Конечно, это не так. Армейцы сильнее сейчас по составу. Оборона у нас сейчас в порядке. Полузащита тоже. Нападение не очень, согласен. Играют на три с плюсом. Но вроде как ЦСКА собирается подкупить кого-то в атаку. Тем более деньги есть, продали Медину того же. Так что ЦСКА еще усилится и достойно выступит в этом сезоне, я уверен», — цитирует Пономарева «Евро-Футбол.Ру».

По итогам сезона-2022/23 «Зенит» стал чемпионом России. ЦСКА занял 2-е место в турнирной таблице.

В первом туре нового сезона РПЛ, который стартует 21 июля, сине-бело-голубые сыграют с «Пари НН», а армейцы встретятся с «Уралом».