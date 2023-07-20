Пономарев: «Малком сморозил ерунду о шансах ЦСКА против «Зенита»
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на слова форварда «Зенита» Малкома о том, что тот не считает ЦСКА главным конкурентом петербургского клуба.
«Малком сморозил ерунду. «Зенит» в матче за Суперкубок играл в полную силу, но не показал ничего. Малком сам не сможет сыграть так, как провел предыдущий сезон. Сезон на сезон не приходится. Малком провалится в этом сезоне, скорее всего. Малком сказал, что «Спартак» и «Ростов» сильнее ЦСКА. Конечно, это не так. Армейцы сильнее сейчас по составу. Оборона у нас сейчас в порядке. Полузащита тоже. Нападение не очень, согласен. Играют на три с плюсом. Но вроде как ЦСКА собирается подкупить кого-то в атаку. Тем более деньги есть, продали Медину того же. Так что ЦСКА еще усилится и достойно выступит в этом сезоне, я уверен», — цитирует Пономарева «Евро-Футбол.Ру».
По итогам сезона-2022/23 «Зенит» стал чемпионом России. ЦСКА занял 2-е место в турнирной таблице.
В первом туре нового сезона РПЛ, который стартует 21 июля, сине-бело-голубые сыграют с «Пари НН», а армейцы встретятся с «Уралом».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0-0
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2
|ЦСКА
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -