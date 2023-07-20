Агент Селюк: «Малкома надо сейчас продавать, потому что больше уже не дадут»

Российский агент Дмитрий Селюк поделился мыслями о возможном переходе форварда «Зенита» Малкома в «Аль-Хиляль».

«Малком, Вендел и Барриос — три основных игрока. Кузяев уже ушел, Вендел тоже где-то потерялся. Малком под вопросом, и остается только Барриос и все. Посмотрим, может там возьмут кого-то еще лучше, чем Малком. Его надо продавать в любом случае. Пока Саудовская Аравия может заплатить, надо избавляться, потому что больше просто никто никогда не заплатит. Малком уже потерял мотивацию, и его надо менять», — цитирует Селюка «Евро-Футбол.Ру».

Ранее появилась информация о том, что «Аль-Хиляль» ведет переговоры с «Зенитом» по трансферу Малкома.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. Всего он провел 108 матчей в составе клуба из Санкт-Петербурга, забил 42 гола и отметился 24 результативными передачами.

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