Пономарев считает, что у ЦСКА не получится досрочно завоевать серебряную медаль РПЛ

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением об успехах армейцев и их перспективах в борьбе за серебряные медали РПЛ.

«Сможет ли ЦСКА досрочно завоевать серебро? Досрочно завоевать не получится. Следующий матч со «Спартаком». Это сложная игра. Тут надо выдержать натиск соперника и добыть хотя бы ничью. Это ведь такая команда, у которой многое зависит от настроения. Конечно, на матч с ЦСКА спартаковцы выйдут агрессивными и нацеленными на победу. Но у ЦСКА есть свои козыри. Оборона сейчас лучшая в лиге. Ну а после этого матча будут еще «Краснодар» с «Ростовом», — приводит слова Пономарева «Евро-Футбол.Ру».

После 27 матчей ЦСКА занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка. «Ростов» находится на третьем месте (50 очков), но имеет на один матч меньше, чем у армейцев.

14 мая «Ростов» встретится с «Сочи». Начало — в 19:00 по мск.