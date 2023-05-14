Бабурин считает, что частая смена тренеров является одной из причин вылета «Торпедо» из РПЛ

Вратарь «Торпедо» Егор Бабурин выразил мнение, что частая смена тренеров сказала на результате команды.

— Наверное, будет не очень объективный ответ, потому что при каком-то тренере я играл, а при каком-то — нет, — цитирует игрока Sport24. — Все тренеры прикладывали максимум усилий, как могли. Конечно, тяжело, когда столько перемен. Есть много мыслей, много очевидных вещей, про которые сейчас говорить не буду.

— Почему?

— Больше из-за того, что после игры с ЦСКА еще горячая голова. Естественно, всегда анализирую то, что происходит. И все, что происходит — неспроста. Было бы для нас лучше, если бы сезон начался более гладко с точки зрения и тренеров, и трансферов, и подготовки к РПЛ. Это футбол, мелочей не бывает. Наверное, все закономерно.

«Торпедо» в 27-м туре РПЛ проиграло ЦСКА (0:3) и с 13 очками на счету лишилось шансов остаться в РПЛ. По итогам сезона-2022/23 команда отправится в первую лигу.