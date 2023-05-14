Дзюба объяснил свое отсутствие в матче «Локомотива» с «Крыльями Советов»: «Скоро буду в строю»

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба прокомментировал отсутствие в заявке на матч с «Крыльями Советов» в 27-м туре РПЛ. Игра пройдет в Самаре и начнется в 14.00 мск.

«Не забудьте поболеть за «Локомотив». Нам нужна победа, все будет хорошо. За меня не волнуйтесь. Скоро буду в строю. Что не происходит — все к лучшему. Вернемся сильнее, не волнуйтесь», — сказал Дзюба в соцсети.

34-летний Дзюба в этом сезоне провел за «Локо» 11 матчей, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.