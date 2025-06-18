Пономарев раскритиковал возможный переход Марио Фернандеса в «Торпедо»: «Полный идиотизм, это будет сплошной смех»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию об интересе «Торпедо» к экс-защитнику армейцев и «Зенита» Марио Фернандесу.

«Ему уже 34 года. Брать такого ветерана — полный идиотизм! Это дохлый вариант. В обороне он никакой, за него Игнашевич и Березуцкие в ЦСКА отрабатывали. Потом все стали орать: «Супер-Марио, супер-Марио!» Да какой он супер? В «Торпедо» надо брать молодых ребят, перспективных, а не старье какое-то, которое не будет играть. Это будет сплошной смех», — сказал Пономарев «СЭ».

Марио Фернандес находится без клуба с лета 2024 года. Последним клубом 34-летнего игрока был «Зенит».