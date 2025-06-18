Пономарев — о возможном назначении Каннаваро или Челестини в ЦСКА: «Безобразие, снова будем кувыркаться на 6-7-м месте»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном назначении Фабио Каннаваро или Фабио Челестини на пост главного тренера армейцев.

По информации инсайдера Николо Скиры, руководство ЦСКА выбирает между этими кандидатурами. О возможном назначении Челестини ранее сообщал «СЭ».

«Безобразие, у нас же есть Черчесов, свой Игнашевич. Чего стесняться-то? Зачем приглашать иностранцев? Игнашевич мне кажется очень приличным тренером. Но пусть ЦСКА решает этот вопрос. Как мне кажется, мы снова будем кувыркаться с новым тренером на 6-7-м месте», — сказал Пономарев «СЭ».

Предыдущим тренером ЦСКА был Марко Николич. Серб возглавлял армейцев с июля 2024 года и выиграл с ними Кубок России в сезоне-2024/25. В начале июня специалист покинул московский клуб и подписал контракт с греческим АЕК.