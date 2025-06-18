В «Рубине» сообщили, что иранский нападающий команды Тахери находится на родине: «Клуб на связи с игроком»

В пресс-службе «Рубина» ответил на вопрос «СЭ» о ситуации с иранским нападающим Касрой Тахери.

Форвард покинул расположение команды после завершения сезона-2024/25 и отправился на родину. Первый летний сбор «Рубина» начнется 20 июня, но футболист еще не вернулся в расположение клуба, поскольку воздушное пространство Ирана закрыто с 13 июня из-за ударов по стране со стороны Израиля.

«Касра Тахери пока находится в Иране. Как только логистика позволит вернуться в Казань, он присоединится к команде. Клуб находится на связи с игроком», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

18-летний Тахери выступает за «Рубин» с зимы прошлого года. В прошлом сезоне нападающий провел 4 матча и не отметился результативными действиями.