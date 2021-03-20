Пономарев — о возможном назначении Олича в ЦСКА: «Я бы не доверил ему команду»
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» высказался по поводу возможного назначения Ивицы Олича на пост главного тренера московского клуба.
«Все очень рискованно. Он нигде не работал главным тренером, только помощником. Начинать надо с азов во второй лиге. У нас Онопко сидел 11 лет в команде, а что из него получилось? Нужно приглашать сильного специалиста с опытом работы главным тренером. Ну пригласим Олича, а дальше что? Я думаю, что в такую команду как ЦСКА, нужно приглашать авторитетного специалиста. Я бы пригласил немца, у которых атакующий футбол. А у нас отсутствует всякая философия. Эту тягомотину я уже даже не смотрю, надоело. Без опыта работы идти в высшую лигу, да еще и в ЦСКА, не нужно. Я бы не доверил ему команду», — сказал Пономарев «СЭ».
Ранее появилась информация, что сменщиком Виктора Гончаренко может стать экс-нападающий ЦСКА Ивица Олич.
(Владимир Пушкарев)
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