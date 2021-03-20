В «Сочи» весело отметили победу над «Тамбовом»
В официальном Twitter «Сочи» опубликовано новое видео. На нем показано, как команда отметила победу над «Тамбовом» (5:0) в 23-м туре Тинькофф чемпионата России.
«Вот такая вечеринка», — говорится в сообщении.
Вот такая вечеринка ? pic.twitter.com/sG8hjnjNGa— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) March 20, 2021
В составе победителей дубль сделал Антон Заболотный. Также отличились Сергей Терехов, Александр Руденко и Максим Барсов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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