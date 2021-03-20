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В «Сочи» весело отметили победу над «Тамбовом»

14:36
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В официальном Twitter «Сочи» опубликовано новое видео. На нем показано, как команда отметила победу над «Тамбовом» (5:0) в 23-м туре Тинькофф чемпионата России.

«Вот такая вечеринка», — говорится в сообщении.

В составе победителей дубль сделал Антон Заболотный. Также отличились Сергей Терехов, Александр Руденко и Максим Барсов.

Сочи — Тамбов

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