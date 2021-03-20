Агент Варелы заявил, что защитника «Динамо» может выкупить другой клуб РПЛ

Пабло Бентанкур, агент защитника «Динамо» Гильермо Варелы, рассказал об условиях выкупа уругвайского футболиста, который выступает за бело-голубых на правах аренды из «Копенгагена».

«У «Динамо» есть возможность выкупить Варелу за 1,5 миллиона евро, — цитирует агента Metaratings. — Если «Динамо» не приобретет игрока за эту сумму, то любой другой российский клуб захочет его приобрести и может без проблем сделать это.

Но сейчас Варела доволен, что находится в «Динамо». И клуб также рад, что имеет такого футболиста, как Варела. Ему нравится играть в России. Мы ждем договоренностей по зарплате с «Динамо».

27-летний футболист в текущем сезоне провел 11 матчей за «Динамо» во всех турнирах. Срок аренды истекает 30 июня.