Агент Варелы заявил, что защитника «Динамо» может выкупить другой клуб РПЛ
Пабло Бентанкур, агент защитника «Динамо» Гильермо Варелы, рассказал об условиях выкупа уругвайского футболиста, который выступает за бело-голубых на правах аренды из «Копенгагена».
«У «Динамо» есть возможность выкупить Варелу за 1,5 миллиона евро, — цитирует агента Metaratings. — Если «Динамо» не приобретет игрока за эту сумму, то любой другой российский клуб захочет его приобрести и может без проблем сделать это.
Но сейчас Варела доволен, что находится в «Динамо». И клуб также рад, что имеет такого футболиста, как Варела. Ему нравится играть в России. Мы ждем договоренностей по зарплате с «Динамо».
27-летний футболист в текущем сезоне провел 11 матчей за «Динамо» во всех турнирах. Срок аренды истекает 30 июня.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://metaratings.ru/news/agent-esli-dinamo-ne-vykupit-varelu-za-1-5-mln-evro-eto-sdelaet-drugoy-klub-rpl/
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