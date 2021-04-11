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Семак: «Пока играет Лунев. И играет хорошо»

16:27
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему решил не ставить восстановившегося после травмы голкипера Михаила Кержакова на матч 25-го тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи».

«Обычный тренировочный цикл. Многие команды играют в плотном графике. И это не мешало.

Михаил Кержаков уже тренировался с основным составом. Пока играет Лунев. И играет хорошо. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Семак в эфире «Матч Премьер».

Сочи — Зенит

 

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