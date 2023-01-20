Помазун: «Для австралийцев главная ценность — семья. Заканчивают работу в 5 вечера, надо постараться найти ресторан»

Вратарь «Урала» Илья Помазун после отпуска в Австралии рассказал об отношении местного населения к семейным ценностям.

«Для австралийцев главная ценность — семья. С ней важно проводить как можно больше времени, поэтому рабочий день начинается в 10-11 и заканчивается в 5 часов. Дальше уже ездят на пляж, гуляют. Чтобы найти, где поужинать в Мельбурне, надо постараться. В городе работает немного ресторанов: почасовая оплата сотрудников зачастую большая, и австралийцы не могут столько платить», — цитирует Помазуна Sport24.

В текущем сезоне 26-летний голкипер провел 20 матчей за «Урал», в который он перешел на правах аренды из ЦСКА.