Булыкин: «Уверен, что Баринов продолжит полностью отдаваться игре, как бы ни развивались события»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию о том, что игрок красно-зеленых Дмитрий Баринов может перейти в турецкий «Бешикташ».

«Я думаю, для Баринова подойдет любой. Он уже доказал, что может играть на высоком уровне, отдается в каждой игре на 100 процентов. Сейчас он является лидером «Локомотива». Вопрос в том, отпустит ли его руководство клуба. Я уверен, что Баринов продолжит полностью отдаваться игре, как бы ни развивались события. Он является профессионалом», — сказал Булыкин «Газете.Ru».

Ранее «СЭ» стало известно, что «Бешикташ» планирует сделать новое предложение «Локомотиву» о трансфере Баринова, в контракт которого может быть включен пункт об обратном выкупе.

В сезоне-2022/23 26-летний полузащитник забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за «Локомотив». Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 9 миллионов евро.