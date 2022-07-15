«Тренеры боятся Дзюбу». Мнение Бормана
Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников по прозвищу Борман в интервью «СЭ» высказал мнение об экс-форварде «Зенита» Артеме Дзюбе.
— Удивлены, что Артем Дзюба до сих пор без клуба?
— Нет. Дело не в том, что ему через месяц 34. Просто наши тренеры боятся Дзюбу. У него на все собственное мнение. Если что-то не устраивает — не молчит. Не каждый рискнет взять в команду такого игрока.
Многие считают, что приглашение Дзюбы может стать бомбой замедленного действия. Мол, не понравится ему, что рано заменили или вообще на скамейку усадили, — и будет взрыв. Но если тренер не испугается, позовет Артема и найдет с ним общий язык — получит классного по российским меркам нападающего, который способен принести еще немало пользы.
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|Динамо
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|0
|0-0
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|0
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5
|ЦСКА
|0
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|0
|0-0
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6
|Локомотив
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|0
|0
|0-0
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7
|Ахмат
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8
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9
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|0
|0-0
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10
|Спартак
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|0
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|0-0
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11
|Н. Новгород
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|0
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|0-0
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12
|Урал
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|0
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|0-0
|0
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13
|Химки
|0
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|0
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|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
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15
|Факел
|0
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|0
|0
|0-0
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16
|Оренбург
|0
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30 тур
|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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