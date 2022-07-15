«Тренеры боятся Дзюбу». Мнение Бормана

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников по прозвищу Борман в интервью «СЭ» высказал мнение об экс-форварде «Зенита» Артеме Дзюбе.

— Удивлены, что Артем Дзюба до сих пор без клуба?

— Нет. Дело не в том, что ему через месяц 34. Просто наши тренеры боятся Дзюбу. У него на все собственное мнение. Если что-то не устраивает — не молчит. Не каждый рискнет взять в команду такого игрока.

Многие считают, что приглашение Дзюбы может стать бомбой замедленного действия. Мол, не понравится ему, что рано заменили или вообще на скамейку усадили, — и будет взрыв. Но если тренер не испугается, позовет Артема и найдет с ним общий язык — получит классного по российским меркам нападающего, который способен принести еще немало пользы.