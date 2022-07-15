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«Тренеры боятся Дзюбу». Мнение Бормана

Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников по прозвищу Борман в интервью «СЭ» высказал мнение об экс-форварде «Зенита» Артеме Дзюбе.

— Удивлены, что Артем Дзюба до сих пор без клуба?

— Нет. Дело не в том, что ему через месяц 34. Просто наши тренеры боятся Дзюбу. У него на все собственное мнение. Если что-то не устраивает — не молчит. Не каждый рискнет взять в команду такого игрока.

Многие считают, что приглашение Дзюбы может стать бомбой замедленного действия. Мол, не понравится ему, что рано заменили или вообще на скамейку усадили, — и будет взрыв. Но если тренер не испугается, позовет Артема и найдет с ним общий язык — получит классного по российским меркам нападающего, который способен принести еще немало пользы.

Гильермо Абаскаль и&nbsp;Лука Каттани. Валерий Овчинников: «Каттани увидел, какое «чудо» привез, и понял — пора валить»

Артем Дзюба
Валерий Овчинников
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