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22-летний воспитанник «Зенита» Белохонов объяснил, почему завершил карьеру

Роман Кольцов
Корреспондент

Воспитанник «Зенита», экс-нападающий Аким Белохонов в интервью «СЭ» объяснил, почему принял решение завершить профессиональную карьеру в 22 года.

— Что стало триггером?

— Я много думал над этим. Можно предположить, что дело в результатах. Но на самом деле нет. Просто почувствовал, что мне не нравится атмосфера футбола как работы. Когда ты играешь в академии или по юношам, это праздник. Ты выходишь на поле и просто кайфуешь. А когда начинается профессиональный футбол, это уже работа. Появляются гонка за результатами, давление, деньги, премиальные, конкуренция. Все люди вокруг — как серьезные работяги, пропадает атмосфера беззаботного праздника. Я окунулся в это, и меня оттолкнуло. С другой стороны, потренировался и поиграл с бразильцами в «Зените». Вот у них совсем другой менталитет, всегда карнавал. С таких ребят нужно брать пример. Если бы на моем пути были только такие люди, возможно, у меня бы не возникло такое чувство по отношению к профессиональному футболу.

— То есть дело не в том, что у тебя что-то не получалось?

— Нет. Я понял, что не готов воспринимать футбол как работу на всю жизнь. Не хочу десятилетиями жить в таком режиме. Еще одна вещь — это окружение. Общие интересы и темы для общения у большинства людей в профессиональном футболе мне просто не подходили. Мне всегда не хватало более интеллектуальной среды, — сказал Белохонов «СЭ».

Аким Белохонов.«Я проживал не свою жизнь». Один из главных талантов «Зенита» объявил о завершении карьеры в 22 года

В 24 матчах за вторую команду сине-бело-голубых Белохонов забил 3 мяча и сделал 3 результативные передачи. В 36 встречах за молодежку «Зенита» на его счету 11 голов и 8 передач. Форвард не раз привлекался к работе с основной командой петербургского клуба.

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ФК Зенит
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
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Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
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Рубин

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