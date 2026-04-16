22-летний воспитанник «Зенита» Белохонов объяснил, почему завершил карьеру

Воспитанник «Зенита», экс-нападающий Аким Белохонов в интервью «СЭ» объяснил, почему принял решение завершить профессиональную карьеру в 22 года.

— Что стало триггером?

— Я много думал над этим. Можно предположить, что дело в результатах. Но на самом деле нет. Просто почувствовал, что мне не нравится атмосфера футбола как работы. Когда ты играешь в академии или по юношам, это праздник. Ты выходишь на поле и просто кайфуешь. А когда начинается профессиональный футбол, это уже работа. Появляются гонка за результатами, давление, деньги, премиальные, конкуренция. Все люди вокруг — как серьезные работяги, пропадает атмосфера беззаботного праздника. Я окунулся в это, и меня оттолкнуло. С другой стороны, потренировался и поиграл с бразильцами в «Зените». Вот у них совсем другой менталитет, всегда карнавал. С таких ребят нужно брать пример. Если бы на моем пути были только такие люди, возможно, у меня бы не возникло такое чувство по отношению к профессиональному футболу.

— То есть дело не в том, что у тебя что-то не получалось?

— Нет. Я понял, что не готов воспринимать футбол как работу на всю жизнь. Не хочу десятилетиями жить в таком режиме. Еще одна вещь — это окружение. Общие интересы и темы для общения у большинства людей в профессиональном футболе мне просто не подходили. Мне всегда не хватало более интеллектуальной среды, — сказал Белохонов «СЭ».

В 24 матчах за вторую команду сине-бело-голубых Белохонов забил 3 мяча и сделал 3 результативные передачи. В 36 встречах за молодежку «Зенита» на его счету 11 голов и 8 передач. Форвард не раз привлекался к работе с основной командой петербургского клуба.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max