Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 10:00

Сутормин: «Делаем все, чтобы быть похожими на «Баварию»

Полузащитник «Зенита» Сутормин прокомментировал сравнение клуба с «Баварией»
Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Футболисты «Зенита» празднуют победу в чемпионате России.
Фото ФК «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин в интервью «СЭ» оценил вероятность победы сине-бело-голубых в десяти чемпионатах России кряду.

— В Европе мало у кого есть действующая серия из четырех чемпионств подряд. С ходу на ум приходят только «Бавария» и «Зальцбург». Можно ли сказать, что «Зенит» для РПЛ как «Баварии» для бундеслиги? — вопрос Сутормину.

— Мы делаем все, чтобы быть на нее похожими. Параллели провести можно. «Бавария» тоже стабильна, но чуть ли не каждый сезон у нее меняются ближайшие конкуренты, которым и не хватает стабильности. Мы тоже стремимся к тому, чтобы доминировать в лиге.

— «Зенит» может тоже взять 10 титулов подряд, как «Бавария»?

— Десятку сейчас тяжело представить. Нужно ставить цели ежегодно, и сейчас я могу сказать, что пятый титул подряд мы точно можем выиграть.

Алексей Сутормин. Чемпион в составе «Зенита» Сутормин: «Пока не осознаю, что пишем историю»

Алексей Сутормин
Футбол
ФК Бавария
ФК Зенит
2
4
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Россиян поддерживают почти все в теннисе. Почему так не могут фигуристы?
«У нас страна богата на таланты». Руслан Нигматуллин рассказал о положительных сторонах отстранения российских клубов от международных чемпионатов
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Зенит» — чемпион после победы над «Локо» и другие матчи
Сутормин — о «Дорожной» в раздевалке «Зенита»: «Песня «Ленинграда» зашла даже латиноамериканцам»
Сутормин: «У Зенита» самый сильный состав в лиге. Но ведь и другие покупают легионеров"
«Краснодар» — «Локомотив»: Изидора и Жемалетдинова не хватит для победы над командой Галицкого?
Сутормин шокирован, что сравнялся по титулам с Аршавиным и Кержаковым
Сутормин надеется, что «Зенит» сможет выиграть чемпионат России 10 раз подряд
Рауль Рианчо: «После заявления УЕФА у легионеров пропадет желание играть в РПЛ»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сутормин надеется, что «Зенит» сможет выиграть чемпионат России 10 раз подряд

Сутормин шокирован, что сравнялся по титулам с Аршавиным и Кержаковым
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 1 : 0
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 15 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости