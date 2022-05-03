Сутормин надеется, что «Зенит» сможет выиграть чемпионат России 10 раз подряд

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин в интервью «СЭ» назвал задачу, которую ставит перед собой на ближайшие три сезона.

— Ты недавно продлил контракт с «Зенитом» до 2025 года. Твоя цель на три ближайших сезона? — вопрос Сутормину.

— Когда пришел домой после продления, сказал: «Ну все. Теперь задача — шесть чемпионств за шесть лет в «Зените». Главное — радовать болельщиков своей игрой и результатами. Будем делать все, чтобы и вторая, и даже третья звезда появились на гербе. Надеюсь, через три года вы меня снова спросите про гегемонию как у «Баварии», а я вам отвечу, что мы чувствуем себя так же уверенно и нам по зубам выиграть десять титулов подряд.