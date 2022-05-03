Сутормин шокирован, что сравнялся по титулам с Аршавиным и Кержаковым

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин удивился, когда узнал от корреспондента «СЭ», что догнал Александра Кержакова и Андрея Аршавина по победам в чемпионатах России. У всех по три титула.

— У тебя теперь столько же чемпионских титулов с «Зенитом», сколько у Аршавина и Кержакова. Знал ли ты об этом? — вопрос Сутормину.

— Правда? Честно, не знал. Почему-то мне казалось, что у них больше. То ли у них слишком мало чемпионств, то ли у меня слишком много, ха-ха. Приятно, конечно.