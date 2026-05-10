Полузащитник «Зенита» Мостовой опроверг слухи о проблемах с дисциплиной

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой опроверг слухи о том, что у него есть проблемы с дисциплиной, на фоне которых возник конфликт с главным тренером команды Сергеем Семаком.

«Очень много слухов сейчас ходит. Хотелось бы опровергнуть, что у меня какие-то проблемы с дисциплиной, что прихожу в нетрезвом состоянии на тренировки. Этого ничего нет. Пока непонятно, откуда идут эти слухи. Просто хотел сказать: это все неправда, мы боремся за чемпионство и хотим победить», — заявил Мостовой после победы над «Сочи» (2:1) в матче 29-го тура РПЛ.

Мостовой перешел в «Зенит» в феврале 2019 года. В сезоне-2025/26 хавбек забил 7 голов и сделал 5 результативных передач в 32 матчах за команду во всех турнирах.

Контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2027 года.