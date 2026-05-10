Полузащитник «Ахмата» Пряхин получил повреждение мениска и перенесет операцию

Полузащитник «Ахмата» Сергей Пряхин пропускает матч 29-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» и не сыграет в заключительной игре сезона против «Сочи» из-за повреждения мениска, сообщает пресс-служба грозненского клуба.

«Полузащитник «Ахмата» Сергей Пряхин получил повреждение мениска. Футболисту потребуется хирургическое вмешательство. После операции полузащитник присоединится к команде на летних сборах для прохождения реабилитации и подготовки к сезону. Желаем Пряхе здоровья и скорейшего возвращения на футбольное поле», — говорится в заявлении «Ахмата».

В сезоне-2025/26 23-летний Пряхин провел 27 матчей за грозненцев во всех турнирах, отметившись 1 голом и 2 результативными передачами.

«Ахмат» набрал 35 очков за 28 туров РПЛ и занимает девятое место в таблице чемпионата.

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