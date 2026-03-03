Ерохин: «Я готов бороться за место в основе «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин ответил на вопрос о готовности бороться на место в основном составе команды.

«Странный вопрос (улыбается). Конечно, готов. В целом каждый футболист стремится выиграть конкуренцию за место в основном составе. И тренируется для того, чтобы играть и максимально быть готовым выйти на поле. Естественно, сейчас имеются силы и мотивация, чтобы помогать команде», — цитируют 36-летнего футболиста «Известия».

В сезоне-2025/26 Ерохин в 16 матчах забил три гола и сделал одну результативную передачу. Он играет за «Зенит» с июля 2017 года.

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