Ерохин: «У меня есть понимание, как играть нападающим»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин ответил на вопрос о готовности играть на позиции нападающего.

«В «Зените» у меня были матчи, когда я выходил на этой позиции в нападении. Так что готов играть на ней, если скажет тренерский штаб. У меня есть понимание, как играть нападающим. Тем более я долго работаю с нынешним тренерским штабом. Знаю, какие требования к игрокам на разных позициях, и готов выполнять их», — цитируют 36-летнего футболиста «Известия».

Ерохин в сезоне-2025/26 в 16 матчах забил три гола и сделал результативную передачу. Он играет за «Зенит» с июля 2017 года.

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