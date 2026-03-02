Крамарич — игрокам «Сочи» в раздевалке: «Кого боимся? Берем мяч и сразу вперед пас. Мой 60-летний папа может так играть»

Словенский полузащитник «Сочи» Мартин Крамарич обратился к одноклубникам после поражения от «Спартака» (2:3) в 19-м туре РПЛ.

«Просто непонятно, если не на 100 процентов играть вперед — подставить тело, подставить руку. Кого боимся? Кого? Давайте чуть показывать характер, *****!

Играем, берем мяч и сразу вперед длинный пас. Это мой папа, которому 60 лет, может так играть! Мой папа! Это ******!» — сказал Крамарич на русском языке в видео, которое опубликовала пресс-служба сочинцев.

После 19 туров «Сочи» с 9 очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда Игоря Осинькина 7 марта на выезде сыграет с «Пари НН».

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