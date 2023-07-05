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Ду Кейрос: «С таким количеством бразильцев сложно не почувствовать себя в «Зените» как дома»

Ду Кейрос рассказал, что чувствует себя в «Зените» как дома
Ана Горшкова
Корреспондент
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Ду Кейрос.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос рассказал о своей адаптации в российском клубе.

4 июля он забил дебютный гол за команду в матче предсезонного турнира «Кубок PARI Премьер» против «Црвены Звезды» (1:2).

— Я очень рад, что смог сегодня отличиться. Мы очень хорошо провели первую игру, сегодня показали хороший футбол в первом тайме. Мне кажется, что если бы сегодня мы забили все свои моменты, счет был бы другим. У нас было как минимум два очевидных, стопроцентных момента. Но ничего, поражение — тоже часть тренировочного процесса. Победы приносят пищу для размышлений, но еще больше ее приносят поражения.

— Бытует мнение, что легионерам из Бразилии особенно легко адаптироваться в «Зените». Так ли это? Успели ли вы адаптироваться к новому для себя клубу и городу?

— Могу точно сказать, что чувствую себя как дома. С таким количеством бразильцев довольно сложно не почувствовать это — они очень помогают как на поле, так и за его пределами. Я могу обсудить с ними какие-то бытовые вопросы. Виллиам де Оливейра тоже очень помогает и добавляет уверенности, все объясняет. Вопросов по минимуму, думаю, что с таким окружением я максимально быстро войду в команду, стану в ней своим. Я очень к ним стремлюсь.

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Источник: ФК Зенит
Футбол
ФК Зенит
Ду Кейрос
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