«Спартак» отказался подписывать форварда «Башакшехира» Фигейредо

«Спартак» отказался подписывать бразильского нападающего «Истанбул Башакшехир» Жоау Фигейредо, сообщает Metaratings.ru.

По информации издания, московскому клубу предлагали Фигейредо, но «Спартак» не заинтересовался трансфером.

Действующее соглашение игрока с клубом действует до июня 2026 года.

Фигередо выступает за «Башакшехир» с января 2023 года. Он сыграл 16 матчей за команду, забив 4 гола и отдав одну результативную передачу.