Полузащитник сборной Армении Аветисян близок к переходу в «Химки»

Армянский хавбек Петрос Аветисян может продолжить карьеру в «Химках», сообщает Metaratings.ru.

По информации издания, в данный момент он находится на просмотре в подмосковном клубе. Сообщается, что стороны близки к тому, чтобы заключить контракт.

Аветисян ранее работал под руководством главного тренера Андрея Талалаева в «Пюнике».

С марта 2023 года армянский футболист выступает за «Мактаарал». В составе казахстанского клуба он сыграл 10 матчей, отметившись в них тремя забитыми мячами.