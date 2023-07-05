Полузащитник сборной Армении Аветисян близок к переходу в «Химки»
Армянский хавбек Петрос Аветисян может продолжить карьеру в «Химках», сообщает Metaratings.ru.
По информации издания, в данный момент он находится на просмотре в подмосковном клубе. Сообщается, что стороны близки к тому, чтобы заключить контракт.
Аветисян ранее работал под руководством главного тренера Андрея Талалаева в «Пюнике».
С марта 2023 года армянский футболист выступает за «Мактаарал». В составе казахстанского клуба он сыграл 10 матчей, отметившись в них тремя забитыми мячами.
Источник: Metaratings
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