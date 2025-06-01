Андрей Мостовой — о кричалке: «Было много сообщений от болельщиков «Спартака». От футболистов — нет»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о реакции болельщиков «Спартака» на его кричалку про московский клуб на матче легенд.

— Читал ли, что сказал Александр Мостовой?

— Видел стих какой-то. Но я не читал. Не скажу, что сожалею. Для места, где я играю, это скорее веселая ситуация. Но в целом это неправильно.

— Были сообщения от спартаковцев?

— Очень много. От футболистов — нет. Болельщики ничего хорошего не писали. Даже когда на «Сапсане» приехал, они меня нормально встретили.

— Прессанули?

— Просто вслед много нецензурного кричали.

— Один на один никто не подходил?

— Пока еще нет.

— Клуб как отреагировал?

— Никто ничего не сказал.

— В личных сообщениях болельщикам «Спартака» ответил?

— Нет, конечно. Думаю, того и хотят. Чтобы можно было скрин переписки сделать.

— Соболев такую кричалку не заряжал?

— Не знаю. Он сзади был. Может тоже кричал. (Смеется.)

Ранее глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» заявил, что КДК не может рассмотреть эпизод с кричалкой Мостового, поскольку матч проводится не под эгидой РФС.